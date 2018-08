E’ finita senza reti l’amichevole giocata allo stadio Cannarsa di Termoli nel pomeriggio di giovedì 30 agosto tra la formazione del Città di Termoli e la Primavera del Foggia. Poche le azioni di gioco, perlopiù nei secondi 45 minuti di gioco e nessuna trasformata in gol. Finisce così a reti inviolate l’incontro.

Sotto un sole caldissimo prima di qualche nuvola nel cielo, le due squadre sono scese in campo con dieci minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia davanti ad una cinquantina di spettatori presenti sugli spalti. In maglietta gialla e pantaloncini rossi i termolesi padroni di casa e in maglia a strisce rossonere e pantaloncini neri gli ospiti.

Dopo un primo tempo spento, senza particolari azioni di gioco notevoli, se non per un bel colpo di testa del Foggia di fronte alla porta avversaria che spaventa i padroni di casa, la partita entra nel vivo nei successivi 45 minuti di gioco e si fa più dinamica con diverse azioni da entrambe le parti, ma nessun gol, nell’ultimissimo quarto d’ora di gioco: in ordine di tempo prima una punizione del Città di Termoli che finisce fuori, poi ancora i giallorossi che ci provano con un colpo di testa davanti alla porta e infine i rossoneri che non riescono a concretizzare nonostante i rimpalli e la porta avversaria quasi vuota.

In campo per il Città di Termoli: Capozzi, Traino, Saldi, Gagliano, Scarpone, Ranieri, Faye, D’Ausillo, Mallardo, Cirigliano, Camporesco.

Buon test per i giallorossi in attesa del campionato di Eccellenza che inizierà il 9 settembre prossimo, dopo la vittoria riportata nel debutto domenica 26 agosto in trasferta sul campo del Trivento per 1-0. Decisivo un gol di Cirigliano che ha permesso ai ragazzi di Mister Capaccione di portare a casa tre punti nel primo turno del girone B della Coppa Italia Molise.