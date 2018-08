La comunità di Cercemaggiore ha accolto i marciatori della XXIV edizione del “Cammina, Molise!” nella giornata conclusiva della manifestazione, ed ha partecipato al ricordo di Costantino Adducchio e Costantino Cirelli, due figure che hanno contribuito al successo di un evento promozionale, culturale e sportivo di rara suggestione.

Giovanni Germano ha rilanciato un appello a tutte le istituzioni per sostenere con maggiore convinzione il “Cammina, Molise!”, che nel 2019 taglierà il traguardo della XXV edizione, e che si terrà per la quinta volta in Argentina nel prossimo mese di marzo e mobiliterà le associazioni verso Buenos Aires dopo aver svolto le precedenti iniziative a Mar del Plata, Rosario, Cordoba e La Plata.

Lo stesso Giovanni Germano per riconoscere lo straordinario impegno della comunità molisana in Argentina ha voluto consegnare nella splendida cornice di Cercemaggiore un attestato a Marilena D’Agostino giunta da Mar del Plata e a Gianni Spina, nato a Cercemaggiore e impegnato in più di 40 anni di lavoro presso le sedi consolari italiane di Perù, Spagna e Argentina (Buenos Aires, La Plata e Mar del Plata).

“Il “Cammina, Molise!” conferma la ricchezza di un patrimonio ambientale, storico, agrozootecnico, paesaggistico, musicale, enogastronomico, culturale e sociale di un territorio che può accogliere flussi di turismo mitigato per uno sviluppo eco – sostenibile capace di alimentare opportunità di lavoro mirate su cui varrebbe la pena investire con maggiore determinazione da parte delle Amministazioni locali, Università, associazioni imprenditoriali e istituzioni nazionali e regionali”.