Non sarà solo la musica protagonista della quinta edizione del Bobby’s Summer Fest, il festival open-air del Bobby’s Live Bar, che si svolgerà venerdì 10 agosto nel parco comunale di San Giacomo degli Schiavoni. Perchè quest’anno ad animare la lunga serata che prenderà il via alle 20 ci saranno anche i writers, locali e non, che dipingeranno i muri del parcheggio adiacente al Bobby’s Live Bar per dare una nuova veste colorata all’area. “Un’iniziativa che testimonia l’unione di intenti di chi, pur muovendosi in ambiti differenti, vuole contribuire in sinergia a promuovere la cultura sul territorio“, spiegano gli organizzatori.

Ospiti d’eccezione dell’evento sono i Colle Der Fomento, band monumento del rap italiano. Il trio romano formato da Masito, Danno con dj Ice One prima e attualmente con dj Baro, nasce nel 1994, ben prima che l’hip hop diventasse “di moda”. L’esordio discografico avviene nel 1996 con “Odio Pieno”, pietra miliare del rap italiano, ma è il secondo album “Scienza Doppia H” (1999) che li consacra a livello nazionale, disco capolavoro grazie anche ai singoli “Vita” e “Il cielo su Roma”. Il terzo disco “Anima e Ghiaccio” del 2005 contiene il brano “Più forte delle bombe”, una delle loro hit più amate dai fan. Il disco orgogliosamente indipendente e autoprodotto, vede la partecipazione di Gente de Borgata e di Kaos One (quest’ultimo già ospite al BSF 2016). Una band che ha segnato un’intera generazione e continua ad essere amata anche dai più giovani, diventando pilastro fondamentale del rap italiano, inteso non solo come genere, ma anche come scena, stile di vita e messaggio sociale, grazie alla loro coerenza e attitudine dimostrata in quasi 25 anni di carriera.

A fare da spalla al Colle Der Fomento ci saranno i Bull Brigade, punk/rock band di Torino, tra le più amate del momento, quartetto capace di “investire” l’ascoltatore senza compromessi con il loro sound duro e potente, e testi che raccontano stralci di vita vera, di rabbia e di sudore speso sui palchi di mezza Europa.

A rompere il ghiaccio iniziale ci saranno Lafuria!, crossover/hardcore da Roma e il duo strumentale Donbruno funk/rock da Bari.

Come già accaduto nelle precedenti edizioni del Bobby’s Summer Fest, la giornata del 10 agosto non sarà unicamente all’insegna della musica. Tutto sarà accompagnato come sempre dagli stand dell’area food&drink, dove si potranno trovare oltre alle bevande anche ottimi panini e altre specialità locali. Questo il programma definitivo di questa quinta imperdibile edizione, ma ci saranno altre sorprese che verrano svelate il giorno stesso.