Momenti di paura a Campomarino lido dove due bambine di sei e sette anni si trovavano a fare il bagno stamattina lunedì 13 agosto, quando hanno riportato diversi graffi in prossimità di una scogliera e si sono fatte male. Hanno iniziato a gridare e a chiedere aiuto perché non riuscivano più a districarsi nell’acqua alta. Immediato l’intervento del giovane Ahmed Ikramellah, bagnino del lido “Rosa dei venti”, che ha raggiunto le due turiste in difficoltà con un pattino insieme al collega del turno successivo, Francesco.

Le bambine sono state caricate e accompagnate a riva dove hanno ricevuto le prime cure. Tanta l’apprensione ma la disavventura si è risolta grazie al salvataggio tempestivo.