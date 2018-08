50 chili di dolci avariati sequestrati dai Carabinieri. Erano destinati al mercato molisano

Erano quasi avariati i 50 chili di dolci che i Carabinieri hanno scoperto dopo aver fermato a Montaquila un mezzo proveniente dalla zona di Napoli. Prodotti che dovevano finire sul mercato molisano e in modo particolare avrebbero riempito gli scaffali di alcuni locali della provincia di Isernia. Erano destinati alla vendita al dettaglio, ma sono stati sequestrati prima che potessero essere venduti.

Per i militari erano in pessimo stato di conservazione e non potevano essere consumati. Per questo, dopo il controllo, hanno sequestrato circa mezzo quintale di prodotti, mentre il conducente dovrà rispondere di violazioni alle norme in materia igienico-sanitaria.