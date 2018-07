Venditori abusivi e una ladra in azione nei centri commerciali della città: presi e denunciati

Sono il tormento dei clienti del ‘Centro del Molise’, uno dei centri commerciali della città, quello che qualcuno ancora chiama ‘Pianeta’. “Compra un paio di calzini, devo comprare il latte al bambino”: questa era una delle scuse con cui avvicinavano le persone e provavano a vendere loro alcuni capi di abbigliamento. Quando i due ambulanti napoletani hanno visto i poliziotti della squadra volanti avvicinarsi, hanno provato a nascondersi. Ma è stato tutto inutile. Gli agenti, che si erano accorti della loro presenza all’interno del centro commerciale senza autorizzazione e in vari orari della giornata, li hanno fermati e identificati: i due, M.A. di 33 anni e il ‘complice’ 27enne M.G., erano destinatari di provvedimenti di foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Campobasso, ancora in vigore. Avendo violato la prescrizione, sono stati denunciati.

Un furto si è verificato invece al centro commerciale Monforte. Aveva preso scarpe e vestiti dal ‘Globo’ ed era uscita senza pagare una donna di 35 anni, originaria del Kurdistan iracheno ma residente a Campobasso. H.S.K.M. probabilmente non aveva i 400 euro (questo il costo stimato della merce, secondo la ricostruzione fatta successivamente dagli agenti) per pagare gli abiti che le piacevano. E così aveva provato ad eludere il sistema antitaccheggio posizionato vicino alle casse. La donna però è stata scoperta. Le commesse del negozio hanno chiamato la Polizia che hanno denunciato la 35enne, mentre la merce è stata riconsegnata al negozio.

E’ finito nei guai pure un napoletano di 52 anni che vendeva orologi ‘tarocchi’ in via Genova. La merce è stata sequestrata. Infine è stata sventata una truffa che un 48enne di Padova aveva architettato per vendere ad un anziano ‘finti’ pannelli fotovoltaici. Dopo aver firmato dei documenti senza ricevere una copia, l’anziano si è insospettito: accortosi del probabile raggiro e preoccupato di aver firmato una finanziaria a sua insaputa, ha chiamato la Volante che, intervenuta sul posto unitamente a personale della Squadra Mobile, è riuscita a risalire al truffatore che è stato denunciato.