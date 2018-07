Ultima serata per Jazz in Campo: “Porteremo la manifestazione in tutto il Molise”

E’ terminata ieri sera, venerdì 20 luglio, la quattordicesima edizione di Jazz in Campo – Jazz in Galdo: una kermesse musicale ma non solo per appassionato del genere tra due paesi vicini che hanno attirato migliaia di persone. Positivo il bilancio dell’ultima serata nella nuova location in via XXIV Maggio, a San Giovanni in Glado, dove si è esibito Sergio Caputo con il suo storico gruppo.

Soddisfatti gli organizzatori dell’edizione 2018 che hanno lavorato senza sosta per garantire spettacoli di qualità ma anche accoglienza, possibilità di cenare all’aperto e di fare acquisti al mercatino dei vinili.

Durante le sei serate, quattro a Campodipietra e due a San Giovanni in Galdo, sono stati tantissimi i partecipanti. Un numero sempre crescente di spettatori che hanno apprezzato tutti gli artisti che si sono esibiti sui palchi dei due paesi.

“Speriamo di crescere ogni anno di più – hanno detto gli organizzatori. Il nostro obiettivo è di portare il jazz in tutto il Molise e speriamo di crescere già dall’edizione del prossimo anno” – hanno concluso entusiasti gli organizzatori dando a tutti appuntamento al 2019.