L’ultima fine settimana di luglio si preannuncia ancora caldo con tempo stabile e prettamente estivo, eccetto qualche addensamento di nubi ma più all’interno che sulle costa molisana. Queste le previsioni di meteoinmolise.com.

“Sole ma anche qualche temporale per questo ultimo scorcio di luglio. L’anticiclone afro-mediterraneo mantiene i suoi massimi sul Mediterraneo occidentale allungandosi verso Scandinavia e Russia centro settentrionale, ove rinnova bel tempo e caldo anomalo per il periodo. La nostra Penisola resta così terra di confine tra l’anticiclone e una residua circolazione di bassa pressione sull’Europa sudorientale. Ci attende, di conseguenza, un proseguo di settimana perlopiù soleggiato, anche se il riscaldamento diurno, unito a infiltrazioni settentrionali in quota, favorirà la genesi di rovesci e temporali pomeridiani e serali in particolare nelle zone interne. Ma vediamo nel dettaglio il tempo previsto per questo ultimo weekend del mese”. Tutte le info e le previsioni sono su meteoinmolise.com.

Giovedì: mattina dal cielo completamente sereno. Al pomeriggio addensamenti nuvolosi si verificheranno su Matese, Mainarde, Isernino e Campobassano dove arrecheranno possibili rovesci e/o temporali. Ventilazione moderata da nordest all’interno e da nordovest sulla costa e basso Molise. In serata assenza di fenomeni. Temperature diurne comprese tra i 19-21 gradi della media montagna, i 26-28 gradi dei due capoluoghi di provincia, i 30 gradi del basso Molise e i 26-28 gradi della costa. Mare poco mosso.

Venerdì: mattina soleggiata e calda. Al pomeriggio consueti addensamenti nuvolosi sui rilievi più importanti della regione con rischio di rovesci o temporali. Serata stabile e serena. Temperature in ulteriore lieve rialzo rispetto alla giornata precedente con punte di 32 gradi in basso Molise. Venti deboli, mare calmo.

Sabato: splendida giornata estiva con cielo sereno al mattino. Durante il pomeriggio sviluppo di nubi sulle aree interne con associati possibili rovesci e/o temporali. Serata tranquilla. Debole ventilazione da nord. Valori di temperatura nelle medie del periodo. Mare da calmo a poco mosso.

Domenica: al mattino ancora stabile con qualche nube di passaggio. Situazioni che non cambia al pomeriggio e alla sera. Ventilazione debole. Temperature che toccheranno punte di 32 sul Basso Molise ma in generale valori nella media. Mari calmi.