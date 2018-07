Si ribalta con l’auto sulla Bifernina: giornata infernale sulle strade molisane

E’ stata un’altra giornata difficile sulle strade molisane: dopo l’incidente mortale sulla Trignina e quello tra Acquaviva e Palata, nel pomeriggio si è verificato il terzo incidente. Un’auto è uscita fuori strada sulla Bifernina, all’altezza del bivio per Lucito. La richiesta di aiuto al 118 è arrivata qualche minuto dopo le ore 18 e quando l’ambulanza è arrivata, l’uomo è stato prontamente soccorso. Aveva riportato un politrauma e fortunatamente non era in pericolo di vita. E’ stato dunque trasferito e ricoverato in codice 2 all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Non è escluso che l’asfalto reso viscido dalla pioggia possa aver favorito l’incidente. Un’ipotesi che stanno verificando le forze dell’ordine arrivate sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi ed accertare le responsabilià.