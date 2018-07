Continuano le lamentele e le segnalazioni sui problemi legati ai rifiuti e alla sporcizia riscontrabile in alcuni luoghi cittadini. Questa è piazza Mercato, il cui pavimento si presenta oggi ricoperto di olio, scivoloso e con conseguenti emanazioni di odori nauseanti. E non è soltanto l’olio a disgustare i cittadini, residenti in zona, che hanno scattato le fotografie. La piazza è piena di buste di spazzatura e scatole lasciate a marcire sotto la pioggia di oggi. “Uno spettacolo vergognoso” il commento di chi chiede più attenzione da parte di tutti e, se la responsabilità è dei privati e degli esercenti, qualche multa efficace a fungere da deterrente all’inciviltà, che in estate è ben più evidente che nelle altre stagioni.