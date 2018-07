Da lunedì 23 luglio partirà a Campomarino il servizio navetta. “Ci scusiamo per il ritardo nell’avvio del servizio rispetto agli anni scorsi – spiegano dal Comune – ma il mezzo è stato trattenuto per riparazioni più del tempo preventivato. Il servizio sarà gratuito per ogni corsa – aggiungono -. Poichè il servizio sarà organizzato secondo orari, modalità e percorsi stabiliti, al fine di operare in sicurezza, non sarà possibile far salire un numero di persone superiore alla portata del mezzo”, spiegano dal Comune.

La navetta da Campomarino centro e da Nuova Cliternia per il lido sarà attiva da lunedì 23 luglio e fino al 31 agosto, ci sarà quella da Campomarino centro fino a Campomarino Lido, escluso domenica e giorni festivi.

La navetta sarà disponibile anche nelle ore serali nei giorni 23-24-25-26 luglio in occasione della festività di Santa Cristina e Sant’Anna, il 29 luglio per la Festa del Bosco, il 30 luglio per la Notte delle Lanterne; poi il 3-4-5 agosto per lo Street Food, il 9 agosto per Musica in Campo, il 10 agosto per Calici di stelle e poi ancora il 13-14-15 agosto per le Feste a Nuova Cliternia e per Molise Cinema, il 18 agosto per il Concerto dell’estate e il 19 agosto per la Festa dello Sport. Verrà assicurato, anche nelle ore serali, il servizio navetta da Campomarino Centro e da Nuova Cliternia per il Lido e viceversa con i seguenti orari: partenza incrocio case Fiat alle 21, Nuova Cliternia alle 21.15, via Don Luigi Sturzo alle 21.30. Le corse avranno luogo ogni 30 minuti, l’ultima corsa per Nuova Cliternia dal Lido sarà alle 24. Solo in occasione della Festa del Bosco il giorno 29 luglio il servizio sarà anticipato alle 19.30.