Manca l’ok della Prefettura, slitta l’inaugurazione di piazza Falcone e Borsellino

In Municipio la data cerchiata in rosso sul calendario era il 19 luglio: era questo il giorno, in ricordo della strage di via D’Amelio, pensato per inaugurare la nuova piazza dedicata ai giudici uccisi dalla mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Lo scorso 16 luglio davanti all’ex Roxy erano pure cominciati i lavori per ridare decoro all’area e per realizzare una bella aiuola con alberi, siepi e una bilancia simbolo della giustizia. Tutto doveva essere pronto per l’atteso taglio del nastro. Che in realtà non c’è stato per motivi burocratici: il Comune infatti non ha ancora ricevuto l’ok della Prefettura di Campobasso al cambio della toponomastica della zona che da piazza Savoia diventerà piazza Falcone e Borsellino. La decisione della giunta comunale ha provocato pure malumori tra i cittadini: non solo i residenti, ma anche i nostalgici. Che incrociano le dita e sperano in qualche intoppo burocratico che faccia saltare il banco. Ma dal Municipio c’è ottimismo: “L’inaugurazione è solo slittata, ma si farà”.