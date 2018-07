La stagione balneare 2018 rischia di essere ricordata come l’estate delle meduse. Ce ne sono tante nel mare che bagna il Molise e le testimonianze diventano sempre più numerose dalle spiagge di Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia.

Centinaia di persone raccontano di essere state punte, o meglio toccate da questi animali così sgraditi all’uomo. Così tocca alle postazioni 118 sparse lungo il litorale far fronte a questa mini emergenza coi classici rimedi dell’ammoniaca e dell’acqua calda che permettono di espellere la sostanza urticante rilasciata sulla pelle dal contatto con i tentacoli delle meduse.

Ma come mai ci sono sempre più meduse nelle acque dove molisani e turisti amano fare il bagno? Innanzitutto vale la pena confermare che sì, il numero è in aumento. “Negli ultimi 10 anni gli avvistamenti di questi organismi gelatinosi lungo le coste sono aumentati addirittura di dieci volte” ha detto di recente in un’intervista al Corriere della Sera Angela Santucci, biologa marina ricercatrice dell’Istituto di Scienze Marine del Cnr di Lesina, in provincia di Foggia.

La maggior parte di quelle che popolano l’Adriatico sono innocue o poco più, ma da qualche tempo sono stati segnalati anche esemplari pericolosi provenienti da latitudini ben diverse dalla nostra, come la velenosissima Caravella portoghese che arriva da mari tropicali o sub tropicali passando per il canale di Suez.

Fra le cause citate dalla stessa biologa ci sono “l’innalzamento delle temperature globali che favoriscono la migrazione, il depauperamento delle popolazioni di grossi pesci predatori, nonché competitori alimentari delle meduse, l’aumento della ricchezza di nutrimento nell’acqua, la costruzione di dighe per prevenire l’erosione costiera e di porti turistici, che sono habitat ideale per le meduse che all’inizio del loro ciclo di vita sono dei polipi”. Una tale diffusione è per altro pericolosa per l’ecosistema, dato che mette a rischio altre specie come i crostacei e di conseguenza l’economia ittica.

Da Campomarino intanto giunge un video molto particolare che mostra un animale nuotare a pelo d’acqua e che apparentemente sembrerebbe una medusa, anche se la sua colorazione giallognola con tentacoli neri potrebbe far pensare ad altro. Nel dubbio, il filmato realizzato da un pedalò pochi giorni fa desta stupore.