Laurea in Ingegneria Meccanica per Andrea Paradiso

Un percorso di studio intenso e significativo affrontato con impegno, sacrificio e la consapevolezza di costruire le basi per un futuro professionale di ampie prospettive. Andrea Paradiso si è brillantemente laureato in Ingegneria Meccanica all’Università Politecnica delle Marche. Ha discusso un’interessante e apprezzata tesi sulla “Progettazione di un sistema di End Arrest torsionale per la barra di Hopkinson”. Relatore, Prof. Ing. Marco Sasso; correlatore, Prof. Ing. Edoardo Mancini. Ad Andrea congratulazioni dai genitori Teodoro e Rosanna, dal fratello Stefano, da Giusy, da tutti i familiari e dagli amici.