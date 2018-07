L’allenatore Mauro Palli confermato alla guida della Termoli pallavolo

Mauro Palli resta alla guida della squadra maschile della Termoli pallavolo, pronta ad affacciarsi nuovamente in Serie C (campionato interregionale).

Il tecnico è alla sua terza stagione consecutiva sulla panchina della formazione maschile termolese ed è molto motivato nel fare bene anche nella prossima stagione.

“Perderemo sicuramente qualche atleta che andrà a giocare fuori – dichiara coach Palli -, ho chiesto alla società di poter integrare la rosa con qualche atleta di categoria superiore. So che ci si sta muovendo sotto questo fronte e con i giusti innesti sicuramente possiamo puntare ai play-off. Se qualcosa non dovesse andare in porto, la strada giusta sarà quella di valorizzare i ragazzi del nostro vivaio sempre più fiorente”.