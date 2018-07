Una imbarcazione da diporto di 10 metri ormeggiata al molo Lega Navale del porto di Termoli stava affondando nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 26 luglio, poco dopo le 19 quando un uomo che si trovava da quelle parti si è accorto che la barca stava a mano a mano andando verso il fondo. Così ha chiesto l’intervento del pilota del porto Stefano Marinucci che ha contattato immediatamente lo staff del Marina San Pietro arrivato in pochi minuti in aiuto e supporto.

I tecnici si sono affiancati al mezzo, nato nel cantiere navale Dalla Pietà, e con le pompe di esaurimento sono riusciti a salvare l’imbarcazione portandola poi in sicurezza al porto turistico della città adriatica e mettendola in sicurezza grazie anche alla collaborazione e al coordinamento degli uomini della Capitaneria di Porto di Termoli. A bordo, mentre l’imbarcazione imbarcava acqua, non c’era nessuno.