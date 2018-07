Il dottor William Susi rappresentante per Abruzzo e Molise della Sisopd

Il dottor William Susi, odontoiatra termolese, è stato nominato rappresentante territoriale dell’Abruzzo e del Molise della SISOPD, la Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Lo scorso sabato 21 luglio si sono tenute le elezioni del SISOPD, società scientifica odontoiatrica nata dall’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), di cui il dr. Susi è già Segretario Culturale Regionale, che, con i suoi oltre 25.000 iscritti, è la più grande associazione di categoria dell’intero settore medico.

Il SISOPD contribuirà alla stesura delle Linee Guida in odontoiatria, negli opportuni tavoli ministeriali, ed alla formazione dei dentisti italiani, organizzando congressi e scrivendo pubblicazioni scientifiche. “L’aggiornamento continuo in medicina non è solamente un obbligo di legge, ma un impegno deontologico e morale verso i pazienti, soprattutto in un campo, come quello odontoiatrico, nel quale l’innovazione tecnologica è inarrestabile”, ha dichiarato il dottor Susi, al quale vanno i nostri migliori auguri per un proficuo lavoro a tutela della Professione Odontoiatrica e della salute dei pazienti.