Droga tra Molise e Puglia, fermati due pusher: dovevano rifornire Campobasso di eroina e cocaina

La rotta della droga tra Molise e Puglia è da tempo sotto l’occhio delle forze dell’ordine. La statale 645, la strada che collega il capoluogo a Foggia attraversando il Fortore, è utilizzata proprio dai pusher per rifornire di droga le piazze molisane.

Pochi mesi fa venne scoperto il traffico di sostanze stupefacenti organizzato da tre ragazzi tra la nostra regione e l’hinterland bojanese. La storia si è ripetuta di nuovo. Ma questa volta erano diretti a Campobasso i due pusher fermati dalla Squadra Mobile. Tutto è avvenuto la sera di mercoledì scorso, il 18 luglio, quando il 53enne F.A. e la sua complice, C.A. di 36 anni, entrambi residenti nel capoluogo molisano, sono stati intercettati all’ingresso di Foggia. Il posto di blocco erano stato istituito proprio per intercettare i cosiddetti “pendolari del crimine”, ossia coloro che arrivano nella città pugliese per fare il carico di droga e poi spacciarla sui mercati locali.

Quando hanno fermato la Lancia Y proveniente dal Molise, i poliziotti hanno notato il nervosismo dei due pusher campobassani. Quando poi si sono accorti che l’uomo alla guida aveva pure dei precedenti specifici, lo hanno perquisito e hanno passato al setaccio pure la vettura. E i loro sospetti sono stati confermati: nella macchina erano stati nascosti circa 20 grammi di eroina e oltre 5 grammi di cocaina, occultati nelle condutture dell’aria dell’autovettura. Altre sostanze stupefacenti erano stati nascosti dalla 36enne nella propria biancheria intima.

Con il sequestro di droga, è stato interrotto almeno in parte l’approvvigionamento di droga in città. Inoltre, i due sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Infine, l’uomo, che tra l’altro era alla guida con patente sospesa, è stato anche contravvenzionato per violazione del Codice della Strada.