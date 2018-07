Delfino trovato morto alla foce del Saccione

La carcassa di un delfino è stata trovata in mattinata nella zona del torrente Saccione, ai confini con la Puglia. Si tratta di un mammifero di circa 3 metri spiaggiato e senza vita. Sul posto, 1 come riferisce su Facebook Luigi Romano, consigliere comunale di opposizione, sono immediatamente arrivati i Vigili Urbani di Campomarino, Capitaneria di Porto e medico veterinario della Asrem per l’identificazione e la rimozione della carcassa.