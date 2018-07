Migliaia di persone commosse ed al tempo stesso arrabbiate, provenienti anche dai paesi limitrofi, hanno partecipato a Larino alla manifestazione di solidarietà nei confronti della famiglia Cesaride e contro la sciagurata riorganizzazione sanitaria che penalizza fortemente il territorio.

Organizzato da cittadini larinesi in collaborazione con il Forum per difesa della sanità pubblica ed il Comitato Pro Cardarelli, il corteo si è ritrovato davanti l’ormai ex ospedale Vietri, struttura che da anni subisce un continuo smantellamento dei servizi sanitari, in ultimo proprio il Punto di Primo Intervento soppresso per lasciare spazio soltanto al 118.

In un silenzio assordante si è manifestata la rabbia nei confronti di una politica colpevole di aver strutturato male un sistema sanitario regionale deficitario che mette a serio rischio la salute dei cittadini. Moltissima gente emozionata ha percorso le strade del centro fino a giungere in Piazza del Popolo per protestare contro i tagli al sistema sanitario pubblico e per esprimere cordoglio e vicinanza ai parenti di Michele Cesaride, 47enne larinese vittima di malasanità, deceduto a seguito di un’emorragia celebrare all’ospedale di San Giovanni Rotondo dopo un’odissea di diverse ore alla ricerca di una Tac che a Termoli non era disponibile.