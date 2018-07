4 nuove dog toilette e colonnine per auto elettriche: città più sostenibile

Non solo i pannolini o gli scarti del pesce, al Cep è diventato un problema gettare pure le deiezioni canine raccolte nelle apposite bustine. Un gesto di civiltà per evitare di sporcare strade e marciapiedi. Tuttavia, con l’inizio della raccolta differenziata porta a porta, ancora in fase di rodaggio, i tradizionali contenitori dell’immondizia stanno gradualmente scomparendo.

“Ma senza i bidoni dell’immondizia, se raccogliamo le deiezioni canine, poi dove le gettiamo?”. Questa è stata una delle prime difficoltà per i proprietari di animali domestici che abitano nella zona nord del capoluogo molisano. Dopo le lamentele dei cittadini, il Comune di Campobasso è corso ai ripari: in questi giorni saranno installate quattro nuove dog toilette, tre al Cep e una in centro. Pugno duro, poi, per gli ‘incivili’. “La città deve essere più pulita e per questo ho firmato un’ordinanza (il 27 luglio, ndr) perchè le guardie ambientali volontarie abbiano compiti di vigilanza e segnalazione di illeciti amministrativi commessi sul territorio comunale, nonchè di sensibilizzazione in materia di tutela degli animali”, ha spiegato il primo cittadino Antonio Battista nell’ultimo consiglio comunale rispondendo ad una interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle. Dunque, “le guardie ecologiche potranno adottare provvedimenti: prima ammonimenti verbali e poi elevare le multe”

Inoltre, sarà risistemato il dog park tra via monsignor Bologna e via Gazzani, un’area fondamentale per chi possiede cani e abita in centro. Un impegno preso in Aula già qualche mese fa, ma mai rispettato: la zona aspetta ancora di essere sistemata. Sarebbe il secondo dog park di Campobasso dopo quello di via Calabria.

Ma non è l’unica novità per il capoluogo: nel consiglio comunale del 27 luglio è stata approvata la mozione degli esponenti della Coalizione civica Maria Laura Cancellario, Alberto Tramontano, Carla Fasolino e Alessandro Pascale per accelerare l’installazione di colonnine di auto elettriche in città. Lo scorso 8 giugno la giunta di palazzo San Giorgio aveva approvato una delibera con il protocollo d’intesa con Enel per la realizzazione in città di una decina di colonnine. Ma a distanza di un mese e mezzo il progetto è rimasto su carta. Probabilmente l’iter sarà accelerato grazie agli impegni presi dall’Aula approvando all’unanimità la mozione dei ‘civici’ per impegnare il sindaco e l’assessore al ramo “ad attivarsi al più presto affinché anche sul nostro territorio comunale venga installato un numero sufficiente di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, quale primo segnale importante per la formazione di una politica green e di mobilità sostenibile, ad attivarsi allo scopo di valutare la possibilità di veicolare finanziamenti europei, statali e o regionali per la realizzazione della rete di ricarica elettrica, nonché l’opportunità di valutare la possibilità di intrattenere rapporti con aziende produttrici di veicoli elettrici per poter verificare la possibilità di ottenere sponsorizzazioni per l’utilizzo di veicoli elettrici nel parco automezzi comunali senza costi aggiuntivi”.