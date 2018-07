C’è chi l’ha definita “la signora delle unioni civili”, ossia la relatrice in Parlamento del disegno di legge che riconosce i diritti alle coppie gay. La senatrice Monica Cirinnà ha deciso di prestare il suo volto per lanciare l’appello alla partecipazione al Molise Pride. Un messaggio rivolto soprattutto alla massima istituzione molisana: la Regione Molise guidata dal governatore Donato Toma e che non ha concesso il patrocinio alla manifestazione in programma sabato 28 luglio dalle ore 16 a Campobasso.

Un aspetto che puntualizza pure la senatrice Cirinnà nel videomessaggio postato su Facebook: “Toma partecipi al Pride, ma soprattutto conceda il patrocinio” perchè “i Pride sono richieste di pari diritti, di dignità e di uguaglianza” e dunque “è importante che le istituzioni partecipino, che tutti – a cominciare dalle istituzioni – rispettino la Costituzione che all’articolo 3 dice che tutti siamo uguali, tutti abbiamo pari diritti e dignità”. Quindi, “è importante che i cittadini che parteciperanno al Pride sappiano che la Regione Molise è una Regione che non discrimina ed è attenta ai diritti”, conclude Cirinnà, augurando un buon Pride.