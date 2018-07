Cimitero, nuovo attacco della Bozzelli al Comune: “Degrado e incuria”

La consigliera di minoranza Valentina Bozzelli torna a denunciare il “grave stato di degrado, incuria ed abbandono in cui versa il cimitero di Montenero di Bisaccia in questi giorni”.

L’esponente di minoranza riferisce che “l’estate è in corso ed è noto che, per numerosi visitatori, turisti ed emigrati è l’occasione di poter fare una visita ai propri cari defunti”.

Ma stando alla segnalazione corredata da foto, al cimitero “regnano il degrado e l’incuria e le erbe infestanti e i calcinacci pericolanti fanno da padroni costituendo visibili insidie alla incolumità pubblica”.

Già in passato dalla Bozzelli erano stati richiesti ed auspicati interventi di pulizia e manutenzione dell’area cimiteriale. “Pur tuttavia, si deve registrare che, su un tema così sensibile, quale è appunto la pietas dei defunti, l’Amministrazione comunale è in tutti i sensi latitante e – ahimè – lo è sempre stata. Pertanto, agli sbandierati proclami diffusi dall’Amministrazione comunale sulla nostra meravigliosa terra corrisponda altrettanta cura, manutenzione e messa in sicurezza di un luogo che è a cuore a tutti i cittadini”.