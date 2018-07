Una bilancia disegnata coi sassolini nella nuova piazza intitolata ai giudici Falcone e Borsellino: “Quanto durerà?”

Non c’è stata ancora una vera e propria cerimonia di inaugurazione della ‘nuova’ piazza Falcone e Borsellino destinata a prendere il posto di piazza Savoia. Dal Comune di Campobasso stanno aspettando l’ok della Prefettura sul cambio alla toponomastica. Parere vincolato a sua volta a quello della Sovrintendenza.

Il taglio del nastro era previsto per il 19 luglio, giorno in cui ricade l’anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino, seguito a pochi mesi dalla strage di Capaci in cui ha perso la vita Giovanni Falcone.

La piazza, però, è pronta: oltre agli alberi e alle piante è stata anche transennata una zona dello spartitraffico all’interno del quale c’è una bilancia – simbolo della giustizia – fatta di sassolini di colore più scuro rispetto alla brecciolina bianca che lo riveste. Un’opera che ha già incuriosito diversi automobilisti e i campobassani, soprattutto quelli che vivono in piazza Savoia. Ma che fa anche discutere: quanto durerà esposta com’è alle intemperie?