Assemblea del personale, lunedì 23 luglio sarà chiusa la sede Inps

Lunedì 23 luglio la sede di Campobasso dell’Inps sarà chiusa al pubblico. “Tenuto conto dell’assemblea provinciale del personale indetta per lunedì 23 dalle organizzazioni sindacali e dalla rsu – si legge in una nota diramata dall’istituto – si avvisa che presso gli sportelli per l’informazione al pubblico delle sedi di Campobasso e Termoli potrebbero verificarsi disservizi. Si informa che sarà possibile chiedere informazioni di carattere generale o sullo stato delle pratiche telefonando al numero verde gratuito 803164”.

Invece saranno garantiti gli accessi già programmati per le visite mediche e gli accertamenti sanitari.