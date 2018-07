Acqua che non c’è, il Comune scopre rete idrica divorata dalla ruggine

Un particolare emblematico di come sono ridotte le reti idriche del Molise e in particolare della fascia costiera, quella che lamenta maggiormente carenze d’acqua d’estate. Il Comune di Petacciato ha scoperto nelle scorse ore un adduttore, cioè un arnese che serve per convogliare l’acqua dal serbatoio verso i vari quartieri, completamente corroso dalla ruggine.

Il ferro era spaccato in più punti rendendo ormai l’attrezzo inutilizzabile. Come si può pensare che la rete funzioni bene con un elemento così compromesso e che probabilmente non vedeva manutenzione da anni? Rimane difficile pensare che si tratti di un caso isolato. O meglio, così grave magari sì, ma si può tranquillamente ipotizzare che le reti idriche di molti paesi siano ridotte allo stesso modo, viste le continue dispersioni del prezioso liquido. Nemmeno il completamento tanto auspicato dell’acquedotto Molisano Centrale potrà risolvere il problema dell’approvvigionamento idrico se poi le reti dei Comuni sono in questo stato pietoso.

“Sono anni che i residenti di Petacciato marina lamentano una annosa carenza idrica – ha comunicato oggi via social il sindaco -. L’anno scorso abbiamo fatto un intervento tampone ma non risolutivo. Oggi abbiamo deciso di intervenire e questo è ciò che abbiamo trovato” ha aggiunto mostrando foto scioccanti per il pessimo stato dell’adduttore.

“Per avere il pezzo nuovo occorrono giorni ma troveremo una soluzione, tempo un’ora e rimonteremo il tutto. Ci scusiamo per il disagio ma non era possibile continuare così e rinviare l’intervento nelle ore notturne in quanto le aziende fornitrici di ricambi, purtroppo, non danno questa disponibilità. L’incuria negli anni ha portato a questo”. E chissà a quanti altri problemi in altre zone della regione.