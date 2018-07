50 ore Contest Cinematografico, finale all’Auditorium Santa Maria degli Angeli

La finale della III edizione del 50 ore Contest Cinematografico avrà luogo a Termoli, lunedì 23 luglio alle 21 nell’Auditorium Santa Maria degli Angeli a Difesa Grande. A causa delle condizioni meteo avverse previste per lunedì, l’evento è stato spostato e non si terrà più, come previsto originariamente, alla Scalinata del Folklore. Durante la serata saranno proiettati i cortometraggi finalisti, e decretati i vincitori del contest che prevedeva la realizzazione di un corto in sole 50 ore.