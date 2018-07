Un mondo aperto o chiuso? Stasera dibattito in piazza Duomo

Il dialogo ci rende umani. Lo spirito del Festival del Sarà, che comincia questa sera per terminare giovedì 26 luglio, è improntato al confronto, alla condivisione e all’idea di mettere insieme progetti e risorse per migliorare la situazione del Molise, tanto più in un periodo particolarmente delicato come questo. Striscioni, cubi e gadget a promuovere l’evento: torna – rivista e corretta – la pecorella di Arago Design, con la sua idea di salvadanaio delle buone idee.

Si parte alle 21 di oggi in Piazza Duomo che ospiterà la prima tavola rotonda fra menti stimolanti e stimolate, per riflettere a voce alta su quello che sarà il nostro futuro. Si comincia con quel famoso Aprile del 2018, ovvero il giorno in cui Donato Toma ha vinto le elezioni regionali. Il governatore della regione Molise sarà intervistato alle 21 dal giornalista Ettore Maria Colombo.

Subito dopo il confronto su “Un mondo chiuso o aperto?” con Monica Giandotti, conduttrice di Agorà che farà una video-introduzione, e gli ospiti della serata: Paolo Celata del TG La7, Lorenzo Pregliasco direttore di Youtrend. E poi Annaelsa Tartaglione parlamentare di Forza Italia e Filippo Sensi onorevole del Pd. L’incontro sarà moderato da Antonello Barone, direttore di kcomunicazione e ideatore del Festival del Sarà.